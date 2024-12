Ilrestodelcarlino.it - "Va rafforzato il superbonus per il sisma"

Il grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi dagli imprenditori e dai tecnici impegnati nella ricostruzione postè inequivocabile. Di fronte a questo drammatico scenario si attende un’urgente quanto immediata risposta politica. A confermarlo è l’onorevole Augusto Curti che, dopo aver già denunciato il rischio di paralisi dei cantieri, prosegue con la battaglia in parlamento per difendere e rafforzare il ‘’. "Da due anni lamento con forza i pericoli di un progressivo ridimensionamento delriservato ai progetti di ricostruzione post terremoto – dichiara Curti –. È una misura indispensabile per il rilancio del cratere e per dare un futuro alle comunità terremotate, sostenendo così l’intero sistema economico dei territori colpiti". Ancora una volta il deputato Pd è tornato a puntare il dito contro l’attuale esecutivo, accusandolo di aver deliberatamente ridimensionato lo strumento e agendo di fatto contro la ricostruzione.