Uno 007 cinese è diventato amico del principe Andrea ed è riuscito ad infiltrarsi a Corte un pericolo per la sicurezza nazionale | il nuovo scandalo travolge Re Carlo

H6 è il nome in codice della spiache, approfittando del lasciapassare reale fornito dal, è riuscita ad accedere ai palazzi del potere della Corona e del governo britannico, indisturbata. Un questione delicata che solleva un tema molto serio in termini diper l’intero paese dal momento che il cittadino, il cui nome e volto sono rimasti ancora anonimi, è stato allontanato del Regno Unito in osservanza delle leggi anti terrorismo. L’uomo, nel tempo, almeno dieci anni, si era guadagnato prima la fiducia, poi i favori del fratello di reIII che gli avrebbe permesso di accedere dove nessun altro avrebbe potuto, men che meno una spia del partito comunista.In cambio, l’agente segreto avrebbe versato somme cospicue nelle casse sempre più vuote di undefinito “disperato e pronto ad aggrapparsi a qualsiasi cosa”.