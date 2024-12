Oasport.it - Sofia Goggia show: “La samba come Pinheiro? Meglio la polenta…Non penso all’infortunio, ne ho avuti tanti”

ha ribadito di essere una campionessa infinita e ha prontamente fatto centro al primo fine settimana di gara dopo il brutto infortunio in cui era incappata nella passata stagione. La fuoriclasse bergamasca si è lasciata alle spalle mesi difficili e ha vinto di forza il superG di Beaver Creek dopo il secondo posto ottenuto ieri nella discesa libera sulla Birds of Prey.La Campionessa Olimpica di discesa a PyeongChang 2018 ha pennellato delle linee meravigliose sulla neve statunitense, ha fatto il vuoto nel secondo settore, è stata velocissima nel finale, timbrando un perentorio 1:03.90 con cui ha tramortito l’intera concorrenza: la svizzera Lara Gut-Behrami ha accusato un distacco di 48 centesimi, l’austriaca Ariane Raedler si è fermata a 0.55.ha così conquistato la 25ma volta in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante e si è anche rilanciata in classifica generale, dove ora occupa il sesto posto con 180 punti all’attivo (tutti conquistati durante questo weekend), a 107 lunghezze di ritardo da Camilla Rast.