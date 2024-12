Oasport.it - Sofia Goggia balla la samba a Beaver Creek: il video dell’esilarante imitazione di Pinheiro

ha regalato grande spettacolo non soltanto tra le porte, ma anche una volta superata la linea del traguardo, offrendo perle del suo estro, della sua originalità e della sua fantasia, tipiche di una personalità fuori dal comune e che da sempre fa breccia nel cuore degli italiani. Una volta pennellata una prestazione maiuscola sulla Birds of Prey e dopo aver firmato il miglior tempo, ipotecando la vittoria nel superG di, la fuoriclasse bergamasca si è prodigata in un divertente balletto.L’azzurra ha dato uno sguardo al tabellone, ha visto che aveva timbrato un roboante 1:03.90 e che aveva preceduto di 48 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami, si è tolta gli sci e ha inscenato unadecisamente divertente. La nostra portacolori ha imitato il brasiliano LucasBraathen, famoso per cimentarsi nella danza tipica del Paese sudamericano e settimana scorsa capace di salire sul podio in Coppa del Mondo.