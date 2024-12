Spazionapoli.it - Skriniar Napoli, apertura dell’ultim’ora: “Si può fare in un caso”

Ultimissime calciomercatoa sorpresa sull’af: è sfida alla Juventus per il difensore centrale di proprietà del Paris Saint Germain.In casaè già scattata la febbre per il calciomercato di gennaio: le ultimissime parlano di un Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club partenopeo, ndr) particolarmente attivo per regalare ad Antonio Conte un organico quanto più completo possibile. Diversi i ruoli da puntellare per la rosa a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che in più di un’occasione ha sottolineato la necessità di rinforzare l’organico in tutto e per tutto, soprattutto nell’ottica di un possibile ritorno in Europa.Reparto che sarà particolarmente tenuto d’occhio dagli azzurri è quello difensivo: gli azzurri cercano un nuovo rinforzo per migliorare le opzioni anche in panchina, considerando che sia Juan Jesus che Rafa Marin hanno trovato poco spazio fino a ora.