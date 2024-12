Lanazione.it - Scorci pistoiesi per "Il treno dei bambini"

Due, la chiesa di San Benedetto di via Bindi e il Deposito Rotabili Storici della Fondazione Fs, accanto alla stazione ferroviaria, per un film da grande pubblico. È "Ildei" di Cristina Comencini di recentissima uscita sulla piattaforma a pagamento Netflix, tratto dall’omonimo libro di Viola Ardone. Per raccontare del lungometraggio e della storia (vera) diventata film, la stessa regista Cristina Comencini e l’attrice protagonista Serena Rossi saranno presenti mercoledì 18 dicembre, alle 18, nella sala Maggiore del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, a Pistoia, grazie all’iniziativa dell’associazione “Amici del Vallecorsi per il teatro Aps“ con la partecipazione del Comune di Pistoia e la collaborazione di Toscana Film Commission. Le riprese per il segmento pistoiese si sono svolte l’anno scorso, tra novembre e dicembre 2023.