Sci di fondo | Nyenget batte tutti a Davos nella 20 km tc 4 urrà in carriera Italiani lontanissimi

Seconda vittoria stagionale e quarta inper Martin Loewstroemin Coppa del Mondo di sci di. La stagione 2024-2025 è buona con il trentaduenne norvegese, che vince la 20 km a tecnica classica dicon partenza a intervalli vincendo il duello con Iivo Niskanen: 55’37?8 per, 13?1 di ritardo per il finlandese, che si deve accontentare della piazza d’onore.Va sul podio anche Hugo Lapalus, con il francese che è sempre riuscito a mettersi a metà tra il duo di testa e il lotto dei norvegesi a seguire: per lui distacco di 35?1. A seguire, dalla quarta alla settima posizione, Simen Hegstad Krueger, Johannes Hoesflot Klaebo, Harald Oestberg Amundsen ed Emil Iversen rispettivamente a 51?4, 1’06?7, 1’23?6 e 1’28?3.A dire la verità, i norvegesi potrebbero essere definiti cinque, vista la presenza all’ottavo posto di Thomas Maloney Westgaard (+1’36?9), che possiede la doppia cittadinanza irlandese e norge, ma che gareggia per l’Irlanda.