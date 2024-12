Oasport.it - Risultati e classifica superG Beaver Creek 2024: Sofia Goggia domina, quinta Brignone davanti a Bassino

L’azzurraha vinto il super-G di, negli Stati Uniti, valido per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino: battuta di 0?48 l’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda. Le prime due della classe sono seguite da due austriache, ovvero Ariane Raedler, terza a o”55, e Cornelia Huetter, quarta a 0?60.Ottime prestazioni, in casa Italia, anche per Federicaa 0?64, e Martaa 0?80. Nona posizione per Elena Curtoni, staccata di 1?14, appenaa Roberta Melesi, 11ma a 1?17, ma vanno a punti anche Laura Pirovano, 18ma a 1?60, e Vicky Bernardi,24ma a 2?13.Fuori dalle 30, invece, Sara Thaler, 34ma a 3?04. Non completano la prova le sorelle Nicol e Nadia Delago, con la seconda che resta vittima di una brutta caduta a causa di una spigolata: tanta paura per l’azzurra, che però si rialza e giunge al traguardo sulle proprie gambe.