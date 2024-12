Thesocialpost.it - Pozzuoli, si schianta con l’auto contro la rotonda: Daniele Ciro muore a 58 anni

Tragedia a, Napoli, dove, 58, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso illlo del veicolo,ndosiuna. Tra le possibili cause del sinistro si ipotizzano alta velocità o una distrazione del conducente.La corsa in ospedaleI soccorritori del 118, giunti sul luogo dell’incidente, lo hanno trovato in condizioni critiche. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”,è deceduto nelle prime ore del mattino. L’impattoil muretto della rotatoria gli ha causato ferite gravissime, in particolare alla milza e alla testa, che si sono rivelate fatali.Una serata con gli amiciSecondo quanto riportato dal Mattino,stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici a