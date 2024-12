Thesocialpost.it - Napoli, ai domiciliari per droga pubblicava le infrazioni su TikTok: finisce in carcere

Un uomo di 56 anni, aiper, si filmava mentre usciva di casa e condivideva i video su. Le sue bravate, però, non sono sfuggite ai carabinieri che lo seguivano anche sui social. Alla fine, i militari hanno segnalato le sue azioni al Tribunale e per lui si sono aperte le porte del.Leggi anche: Torino, una bambina di 5 anni urla nel sonno: scoperti gli abusi sessuali da parte del nonnoLa vicenda si è svolta a Lettere, un piccolo comune in provincia di. L’uomo, nonostante la misura restrittiva, usciva di casa con regolarità, ignorando i limiti imposti dalla legge. Filmava le sue sortite, le montava in video e lesui social, pensando forse che nessuno lo avrebbe scoperto.malissimoTra i suoi follower, però, c’erano anche i carabinieri.