Ilgiorno.it - Migliaia di alpini in piazza Duomo a Milano. La storia di una tradizione iniziata con Peppino Prisco

– Aoggi domenica 15 dicembre si sono dati appuntamentodiin congedo e in armi. L’occasione è stata la tradizionale messa in ricordo di tutti i soldati caduti in guerra e in pace. L'appuntamento annuale risale al 1955, quandoorganizzò la prima edizione, per ricordare le penne nere che non avevano fatto ritorno dal fronte sul Don della campagna di Russia, nel gelido inverno del 1942-43. Da allora l’Ana (Associazione Nazionale), per iniziativa della Sezione di, ha mantenuto fede a questo momento di raccoglimento. La mattinata si è aperta con l'alzabandiera insulle note della Fanfara della brigata Taurinense, presenti il Presidente dell'Ana Sebastiano Favero e il generale Michele Risi, comandante delle Truppe Alpine dell'Esercito.