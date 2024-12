Ilrestodelcarlino.it - ’Metroborgo . MontaltoLab’ dedicato agli archivi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Presentato a Montalto delle Marche il cantiere progettuale del pianostorici. Si tratta del progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e alla rigenerazione urbana, economica e sociale del territorio montaltese. L’incontro ’Al centro del tempo - Montalto e i suoi’, è stato incentrato su uno dei nove ’cantieri progettuali’ del piano di rigenerazione urbana: il ’CAMM - CentroMontalto delle Marche’. Sono intervenuti Daniel Matricardi, per il comune di Montalto, Luigi Compagnoni, Soprindendenzastica delle Marche, Pierluigi Feliciati, Università di Macerata, Allegra Paci per Ebla Società Cooperativa e Marco di Marco, fotografo di beni culturali. Dall’evento è emerso il bisogno di far rivivere glidi Montalto non solo come imprescindibile memoria del passato, ma soprattutto come strumento del presente, per una partecipazione attiva e consapevole delle comunità.