Lettera43.it - Manovra, caos in commissione Bilancio alla Camera: slitta l’approdo in Aula

Mentre le opposizioni attaccano il governo per l’emendamentorelativo all’aumento degli stipendi dei ministri non parlamentari, inè stallo sul testo. A 16 giorni dall’esercizio provvisorio, la legge dilunedì non approderà ancora inper la prima lettura, ma sarà nuovamente all’esame della. Intanto è stato depositato un ulteriore pacchetto di sei emendamenti e un fascicolo di riformulazioni di emendamenti parlamentari. I due pacchetti recepiscono, di fatto, le norme previste nel maxi-emendamento del governo che era circolato in forma di bozza. Il termine per i sub-emendamenti al nuovo pacchetto di modifiche è fissato per domenica sera alle 20.30.Scende la tassa cripto, web tax solo per le grandi aziende, pensioni minime verso un aumento di otto euro al meseLa bozza di un emendamento della maggioranza prevede un aumento di otto euro al mese delle pensioni dei soggetti disagiati over 70.