L’offerta del Napoli è da brividi Manna prepara il colpo | accordo ad un passo!

CalciomercatoUltimissime – Ilè pronto a piazzare un nuovoin entrata. C’è già l’per l’acquisto a titolo definitivo. In casac’è la volontà di continuare a lavorare sul mercato per garantire ad Antonio Conte una squadra competitiva. Ad oggi, il gruppo azzurro è pronto a raggiungere grandi traguardi ma in futuro potrà esserlo ancor più. Non a caso, l’obiettivo della dirigenza sarebbe proprio quello di mettere a segno alcuni nuovi acquisti in vista dei prossimi mesi. Il progetto societario è ancor più ampio del previsto, motivo per il quale si lavora senza sosta anche in vista della prossima estate.La dirigenza, di comunecon Antonio Conte, avrebbe già deciso su chi investire una grossa somma di denaro. L’allenatore azzurro ha avuto modo di ammirare diversi calciatori, ma al momento le sue preferenze son tutte “focalizzate” su Patrick Dorgu.