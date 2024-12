Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Lorenzo Mora d’argento, 4×100 mista di bronzo! L’Italia chiude con nove medaglie!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARAILRE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO18.34: Sicon una medaglia a sorpresa ma significativa percon la staffetta. Mancano Martinenghi e Ceccon, due campioni olimpici esale comunque sul podio in una gara iconica, riscattando in qualche modo quel black out dell’ultima giornata dei Giochi di Parigi18.32: Tutto ufficiale! Oro per la Russia con il nuovo record del mondo di 3’18?68, argento per gli Usa con 3’19?03,percon 3’19?91.49?53, Viberti 56?15, Busa 48?81Miressi 45?4218.31:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! RECORD DEL MONDO DELLA RUSSIA CON 3’18?68, POI USA POI ITALIA CON 3’19?9118.