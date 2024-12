Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Italia 15ma dopo la prima frazione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.1512.01 Braisaz è già al poligono per affrontare la propria serie di tiro in piedi.11.59 Braisaz guadagna una decina di secondi su tutte le altre nazioni. Nel gruppo inseguitore c’è anche Knotten per la Norvegia.11.57 Zero per Comola, l’è 14mail poligono a 1:21? dalla testa.11.56 Al secondo posto troviamo in questo momento Dzhima per l’Ucraina a 7? da Braisaz, terza la Svezia. Un errore anche per Tannheimer.11.55 Doppio errore per la transalpina, che riparte utilizzando due ricariche. Senza errori Heijdenberg, gira la Repubblica Ceca.11.55 Braisaz è al poligono per affrontare la serie di tiro a terra.11.54 Ai 7.6 km la Francia continua a macinare distacco sulle avversarie.