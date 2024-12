Ilfattoquotidiano.it - Liberata Parastoo Ahmadi, cantante iraniana che aveva pubblicato un video senza hijab

Laè stata rilasciata dopo essere stata convocata dalle autorità per essere interrogata in merito a un “fuori dall’ordinario”sul suo canale YouTube. Il, che ha suscitato scalpore in Iran, mostra lal’, vestita con un abito nero lungo e aderente, mentre canta per trenta minuti accompagnata da tre membri maschili del suo gruppo musicale,pubblico.Ladefinito la sua esibizione “un atto di resistenza“, scrivendo sul suo canale: “Sono, la ragazza che non riesce a stare zitta e si rifiuta di smettere di cantare per il Paese che ama. Ascoltate la mia voce in questo concerto immaginario e sognate una nazione libera e bella. Un atto di resistenza”. Il, che ha ricevuto il sostegno di alcune voci di dissenso, è stato condannato dalle autorità iraniane.