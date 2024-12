Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Harper evanescente. Gaspardo si spegne

Parravicini 7. Sale in cattedra nell’ultima frazione. Se Forlì se la gioca all’overtime e ‘rischia’ pure di vincerla, è grazie alle sue tre triple che negli ultimi 4’ dei tempi regolamentari rialzano la squadra dal -9. Chiude con 17 punti e anche 6 assist. Cinciarini 5. Ex (fischiato) della sfida, accusa il colpo e non si ‘carica’ a dovere. Martino prova a chiamarlo in causa sperando di trovare qualcosa, ma il capitano segna solo 2 punti dalla lunetta in 11’. Tavernelli 5,5. Un passo indietro dopo settimane molto positive. La partenza è buona, tra difese e possessi avversari ‘sporcati’. Poi però finisce nel tritacarne fisico del derby.5. Il primo tempo promette molto bene: 11 punti alla pausa lunga, con mente e corpo connessi. Esce però di scena, giocando appena 9’ sino alla sirena finale sbloccandosi solo con un tiro libero.