Juve, il dato inchioda Thiago Motta: l'ultima volta che è successo finì in disastro

Numeri non certo confortanti quelli in casa: poche volte eranella storia bianconera. Unin particolare deve far riflettere.Il pareggio agguantato all’ultimo istante contro il Venezia consente alladi rimanere imbattuta in campionato. E questo è l’unico motivo se si vuole cercare di trovare un motivo per cui al 90? di ieri il bicchiere della partita è mezzo pieno. Perché per il resto le indicazioni di gioco e di classifica non sono certo confortanti. Altri due punti persi contro le ‘piccole’ e, viste le vittorie di Atalanta e Napoli, vetta che si allontana ancora di più., ilche èin. (ANSA) TvPlay.itI 10 pareggi in 16 partite sono unpreoccupante, che fa il paio con altri numeri che analizzati riportano alla mente spiacevoli ricordo.