Il 30 dicembre parte la rivoluzione degli ascolti tv | in Auditel anche lo streaming Il primo fortunato sarà Carlo Conti che eviterà il confronto con Amadeus a Sanremo

Dopo quasi sei anni di sperimentazione, dal prossimo 30arriva una vera e proprianeglitelevisivi, perché nei datientrerà ufficialmente la “Total Audience”, censendo non solo le visualizzazioni classicheapparecchi televisivi, maquelle inviste da computer, telefonino o Ipad e aggiungendoviglion demand. Un dato che potrebbe cambiare le classifiche dei programmi più visti, spiega il Corriere della Sera, e di cui ilbeneficiario potrebbe essere proprioalla conduzione del Festival di, Mare Fuori e Viola come il Mare ecco come sarebbero cambiati gliinfatti potrebbe evitare ilcomplicato con il suo predecessore,, che nelle ultime edizioni del Festival ha battuto record su record.