Ilfattoquotidiano.it - I 50 anni di Frankenstein junior: tutto l’opposto del nobile romanzo che l’ha ispirato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Raccontava Gene Wilder che la cosa più difficile, durante le riprese di, uscito negli Usa il 15 dicembre 1974, proprio mezzo secolo fa, era riuscire a non ridere sul set. Lo confermò, oltre che il direttore della fotografia Gerard Hirschfeld, il produttore del film, Michael Gruskoff che, per non rovinare irrimediabilmente le scene con le sue risate, doveva allontanarsi mentre il regista Mel Brooks impartiva ordini agli attori. Insomma un film comico in un film comico. Del resto, cos’altro si poteva pretendere stando a contatto con un personaggio come Marty, l’Igor con il cappuccio nero, gli occhi fuori dalle orbite e la gobba oscillante da destra a sinistra e viceversa? (Nella vita reale Feldman era un comunista convinto nonché vegetariano.). Un vero, divertente casino, quel set, per un film-parodia delo il Prometeo moderno di Mary Wollstonecraft (Shelley dopo il matrimonio con il poeta britco), scritto in una piovosa serata del 1816 a Ginevra.