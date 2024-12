Sport.quotidiano.net - Girone A. Pro Patria-Pergolettese, il derby sa di salvezza

NelA di serie C, quattro lombarde in campo oggi a caccia di punti preziosi. Ad affrontarsi allo stadio Carlo Speroni sono i padroni di casa della Pro(nella foto Riccardo Colombo) e la, nel tardo pomeriggio invece l’Albinoleffe ospita la Virtus Verona e anche la Feralpisalò al Turina attende una veneta, ma della provincia vicentina, con l’Arzignano Valchiampo a far visita. 19^ GIORNATA: Vicenza-Trento 3-0, Renate-Pro Vercelli 1-0. Atalanta U23-Lecco 5-2, Novara-Triestina 2-3; Giana-Alcione 0-2, Padova-Lumezzane 2-0. Oggi ore 15 Pro; ore 17.30 AlbinoLeffe-Virtus Verona, Caldiero-Clodiense, FeralpiSalò-Arzignano. CLASSIFICA: Padova 48; Vicenza 43; FeralpiSalò, Alcione Milano, Atalanta U23 32; Renate 31; Trento 30; Novara 28; Lumezzane 27; AlbinoLeffe 25; Lecco 23; Virtus Verona, Arzignano 21; Giana 20; Pro Vercelli 19; Pro17; Caldiero 15; Triestina 13; Clodiense 9.