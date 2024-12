Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 16 dicembre: Kemal ottiene il divorzio, Nihan e Zeynep vogliono smascherare Asu

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.della trama della puntata diin onda lunedì 16su Canale 5 alle 14.10:cedere le quote dell'azienda a Müjgan. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore traed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedentetenta di riavvicinarsi a, ma lei lo lascia in sospeso. Nel frattempo, Leyla e Ayhan preparano il loro matrimonio, ma vecchi rancori mettono a rischio la loro serenità. Mercan riapre il caso del rapimento di Asu, suscitando sospetti .