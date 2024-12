Ilrestodelcarlino.it - E il pubblico balla attorno al re

Stasera alle 19 alle Officine Creative Reggiane, in via Flavio Gioia a Reggio (ingresso via Tonale) va in scena "Secondo Riccardo", spettacolo ispirato da "Riccardo II" di Shakespeare, con regia di Alejandro Bonn. Una pedana prende posto all’inizio della platea, gli spettatori possono così mettersi, sulle sedie disposte sul palco e sulle poltrone in platea. Gli attori accolgono ilin un’atmosfera rilassata, accompagnandoli alle sedie, dopo aver fatto qualche passo di danza assieme. Il contesto è quello di un Dj set, per cui ilè invitato are durante lo spettacolo, ascoltando le parole di Gaunt in veste di vocalist, che ha deciso di togliersi la vita e ci concede il suo ultimo avvertimento. La musica diventa parte fondamentale della drammaturgia e accompagna gli spettatori tra una scena e l’altra.