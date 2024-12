Tvplay.it - Doppio colpo Milan, firma ad un passo: salti di gioia per i tifosi

Ilsi prepara a mettere a segno due operazioni di mercato. Le due firme sono in arrivo: Ibrahimovic vicino alla fumata bianca.Si prepara ad attuare una vera e propria rivoluzione il, intenzionato a sposare in pieno la linea dettata da Paulo Fonseca e ad accontentare in pieno le sue richieste. Theo Hernandez, Davide Calabria e Fikayo Tomori hanno perso lo status di intoccabili e, nei prossimi mesi, saluteranno la compagnia: resta soltanto da vedere se il divorzio si consumerà a gennaio o in estate. Il club, al tempo stesso, si prepara a blindare due componenti dell’attuale rosa ritenuti imprescindibili dal tecnico portoghese.ad undiper i– TvPlay.it (LaPresse)Parliamo di Mike Maignan e Tijjani Reijnders per i quali ormai, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è in dirittura di arrivo il rinnovo di contratto.