Da Antonio a Federico Dubini casata Milan da 125 anni Il mio bisnonno socio fondatore Umiltà e ambizione | dna del club

o, 15 dicembre 2025 – Ai tempi della Fiaschetteria Toscana di via Berchet e del “saremo una squadra di Diavoli” annunciato da Herbert Kilpin, c’era. Era il 16 dicembre 1899. Allora ventiduenne, tra i soci fondatori, anche attaccante fino al 1902, infine dirigente, di fatto rossonero per sempre. Nei tempi delle 125 candeline del, della parata di stelle tra mito e leggenda pallonara, questa sera a San Siro, c’è, pronipote. È il 15 dicembre 2024. Manager inserito da Forbes nell’elenco dei talenti under 30 (ne ha 29 da compiere il 20 dicembre) che stanno cambiando il mondo, cresciuto ao e volato in California, ha un fondo che “si occupa di trovare i talenti in vari settori”. E di fatto è rossonero da sempre. Nel mezzo, generazioni di nonne che seguivano il calcio, una rarità allora: “Cos’ha fatto il? E l’Inter? Ha perso? Meno male”.