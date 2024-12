Sport.quotidiano.net - Consar, vittoria di carattere. Acicastello cede al tiebreak

Leggi su Sport.quotidiano.net

2 Ravenna 3 (25-17, 25-22, 17-25, 26-28, 15-17) COSEDIL: Bossi 11, Lucconi 21, Manavinezhad 9, Bartolucci 16, Saitta 1, Rottman 15, Orto (L); Basic 1, Bernardis, Argenta 3, Volpe. Ne: Sabbi, Lombardo, Bartolini (L). All. Placì.RAVENNA: Canella 9, Russo 2, Tallone 20, Copelli 16, Guzzo 20, Feri 9, Goi (L); Ekstrand 1, Zlatanov, Bertoncello 1, Grottoli. Ne: Selleri, Mirabella, Pascucci (L). All. Valentini. Arbitri: Vecchione e Gasparro. Note. Durata set: 25’, 29’, 26’, 35’, 26’.: battute sbagliate 19, vincenti 5, muri 12, errori 12. Ravenna: battute sbagliate 20, vincenti 6, muri 14, errori 11. Risale miracolosamente da due set di svantaggio, laRavenna al PalaCatania e finisce per vincere 3-2 dopo aver annullato la bellezza di 6 match ball (3 nel quarto e 3 nel quinto set) e, soprattutto, che vede anche l’arbitro Vecchione fischiare la fine sul 15-13 alper i padroni di casa.