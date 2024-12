Anteprima24.it - Castel San Giorgio, tutto pronto per la realizzazione del primo ospedale di Comunità

Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale con delibera n. 1888/2024 ha dato il via libera alladella importante struttura sanitaria che sorgerà in località Trivio diSanin una vecchia struttura che un tempo ospitava un sanatorio per persone affette da patologie polmonari.La nuova opera sarà finanziata con fondi PNRR messi a disposizione dallaEuropea, dalla Regione Campania e con fondi della stessa ASL Salerno per un importo complessivo di €7.879.659,04.“Grazie al costante impegno di tutta l’amministrazione comunale nonché del Presidente della Giunta Regionale, on. Vincenzo De Luca, che nell’ambito della programmazione complessiva non ha fatto mancare le giuste attenzioni al nostro territorio, finalmenteSansarà dotata anche di undi– ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara.