Ilprimatonazionale.it - Atreju: la “via italiana” sarà partecipazione o Milei?

Roma, 15 dicembre – Si conclude oggi la festa-kermesse di Fratelli d’Italia, “”, che quest’anno si è svolta nelle cornice del Circo Massimo. Tra conferenze e dibattiti sorge però una domanda: la “Via”, tema scelto per l’edizione di quest’anno, qualetranon ha nulla da dire o non sa dirlo? Effettivamente dopo quasi una settimana di festa rimane veramente poco da commentare: tra sfottò politici ai dem e personaggi scontati ciò che balza agli occhi è un partito al bivio tra le possibilità di un percorso politico che non è ancora carne e nemmeno pesce. Diremo undi Schrödinger. Infatti le uniche cose degne di nota saltate fuori dalla passerella del Circo Massimo sono due e per altro tracciano percorsi agli antipodi: una è l’intervento del presidente argentino Javier, l’altra l’annuncio del ministro del lavoro Elvira Calderone di intraprendere la proposta di legge sulladei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa.