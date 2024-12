Nerdpool.it - 10 fumetti da regalare a Natale

I regali cartacei sono perfetti sotto l’albero e di certo c’è l’imbarazzo della scelta nel vasto panorama editoriale italiano. Se avete amici o parenti più nippofili vi abbiamo presentato alcuni manga che poteteloro. Se però avete a che fare con amanti di, comics, graphic novel, allora ecco 10 titoli che potrebbero fare al caso vostro se siete a corto di idee su cosa.Ultimate Spider-Man 1-9Ultimate Spider-Man è la rinascita editoriale dell’arrampicamuri di casa Marvel Comics. Jonathan Hickman ai testi ci propone una versione alternativa del ragno in grado di rapire il cuore dei lettori vecchi e nuovi. Un racconto adulto ambientato in un universo oscuro come il nuovo universo Ultimate, in grado di rimescolare le carte senza mai stravolgere i capisaldi della filosofia del personaggio.