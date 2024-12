Volley Stati Generali | rinnovo fino al 2028 per i tecnici De Giorgi e Velasco

Leggi su Sportface.it

Mattinata intensa a Milano, dove sono in corso gli “della Pallavolo“, evento che coinvolge tutti i i rappresentanti territoriali del mondo federale. “Una grande occasione di confronto, dialogo, condivisione degli interessi, delle sinergie e degli obiettivi federali in materia di sviluppo dell’attività – si legge sul sito della Fipav, che sottolinea come l’obiettivo sia – quello di tracciare le linee guida che possano orientare le politiche federali dei prossimi anni, affinché ilitaliano possa continuare a rivestire il ruolo di eccellenza mondiale e a consolidarsi sempre più come movimento di avanguardia, capace di intercettare le esigenze di una società in continua evoluzione”.L’intervento di apertura del presidente ManfrediIl primo a prendere la parola è stato Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav.