Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 15:30

DEL 14 DICEMBRE ORE 15.20 PAOLA CIUFFAUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA VEINTANAIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANACI SPOSTIAMO SU VIA NETTUNENSE ANCHE QUI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MONTE GIOVE NELLE DUE DIREZIONIORA I CANTIERIRICORDIAMO CHE PER LE GIORNATE DI OGGI E DOMANI PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE LA TANGENZIALE EST SARÀ CHIUSA NEL TRATTO DEL FORO ITALICO, DIREZIONE STADIO, TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LARGO FERRARIS QUARTO NELLA FASCIA ORARIA 7,30-16INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO,FINO A DOMANI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA NELLE STAZIONI FERROVIARIE DITUSCOLANA E MONTEROTONDO-MENTANA, I TRENI REGIONALI DELLE LINEE-PISA, ORTE-FIUMICINO E-VELLETRI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, CANCELNI E LIMITAZIONI DI PERCORSOTUTTI I DETTAGLI SONO CONSUILTABLI SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATADA PAOLA CIUFFA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral