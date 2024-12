Valditara contro le occupazioni | Danni per due milioni Chi rompe paga Gli studenti del Virgilio di Roma | Abbiamo riparato quelli che c’erano già

Leggi su Open.online

Sono poche e dure le parole con il ministro dell’Istruzione Giuseppecommenta le immagini che condivide sul suo profilo X. «Queste alcune foto che documentano una parte deisubiti dal liceo Gullace diper un doppio incendio doloso appiccato nel corso della sua occupazione. La stima deiè di circa 2di euro», scrive il titolare del dicastero dell’Istruzione nel primo post. «E queste alcune foto che documentano parte deisubiti dal liceodidurante la sua recente occupazione. L’ammontare deisi sta ancora stimando», aggiunge nel secondo. Per poi concludere con una nota priva di immagini: «Ridurre in queste condizioni una scuola non è lotta politica, è teppismo, a danno deglie dei cittadini. Chidevere», scrive il ministro a pochi giorni dall’occupazione di altri due liceini – il Morgagni e il Manara – e dall’intervento del 12 dicembre ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, in cui ha nuovamente criticato levenendo contestato da alcuni, che gli hanno affibbiato l’appellativo di «sceriffo».