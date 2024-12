Thesocialpost.it - Usa, l’invasione dei misteriosi droni giganti. “Ci dicano se siamo attaccati da alieni”

Cresce la preoccupazione per iavvistati nei cieli del New Jersey e di altri stati americani. Il governatore Phil Murphy ha scritto al presidente Joe Biden, chiedendo “più risorse per comprendere cosa vi sia dietro questa attività”. Nella lettera, Murphy sottolinea che “i residenti del New Jersey hanno diritto a informazioni più concrete” su questi avvistamenti, aggiungendo che l’attuale mancanza di risposte sta alimentando teorie complottiste sui social media.Inon si limitano al New Jersey. Sono stati avvistati anche nello stato di New York, in Pennsylvania, e ora anche in Maryland. Larry Hogan, ex governatore repubblicano del Maryland, ha dichiarato di aver visto “una decina di grandinel cielo sopra Davidsonville”, una località a pochi chilometri da Washington.