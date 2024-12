Ilveggente.it - Udinese-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la sedicesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Nel giro di appena tre giorni la Lazio ha fatto fuori ildalla Coppa Italia e favorito il sorpasso in vetta da parte dell’Atalanta sugli azzurri, scivolati al secondo posto in classifica. Due schiaffoni che hanno un po’ ridimensionato la squadra di Antonio Conte e che rischiano di minare pure qualche certezza nell’ambiente partenopeo. Di Lorenzo e compagni, infatti, hanno nuovamente deluso in uno scontro diretto dopo la pesante sconfitta casalinga con la Dea di Gasperini ed il pari di San Siro con l’Inter dello scorso novembre.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.