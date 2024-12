Ilrestodelcarlino.it - Truffa da 28mila euro: lo chiama la polizia locale e cade in trappola

Pesaro, 14 dicembre 2024 – Are nelladi unada 28.500questa volta è stato un 75enne, che in passato ha ricoperto incarichi pubblici presso il comune di Urbania. È stato contattato da quello che sembrava il numero delladi Pesaro, ma era il numero reale era un altro. Questa tecnica disismishing. L’anziano è stato così indotto a fare dei bonifici per spostare i soldi dal conto, sul quale secondo il piano dellaera in corso un’operazione di frode. È così caduto nella. Ma l'intervento delladi Pesaro ha permesso di recuperare quasi la totalità della somma. Cos’è successo L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì, quando alla vittima è arrivato un messaggio da un numero sconosciuto dove gli è stata notificata un'operazione in corso, sul suo conto, di 10milae gli è stato chiesto, nel caso non riconoscesse il movimento, di contattare il numero indicato.