Iltempo.it - Tram per Tor Vergata, pressing sull'università: raccolte oltre 3000 firme

Leggi su Iltempo.it

3.300in una decina di giorni per chiedere che la tranvia Termini-Torsi faccia e che l'sostenga il progetto, già finanziato con 214 milioni e i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2025. La petizione online, lanciata dal blog «Odissea Quotidiana» e condivisa da associazioni come Legambiente e i comitati di zona, segue la notizia della decisione dell'Ateneo di negare il nulla osta alla tranvia nell'ambito della conferenza dei servizi in corso in Regione. Il nuovoarriverebbe dentro il campus universitario (mentre oggi da Termini bisogna prendere metro e autobus) ma secondo il rettore Nathan Levialdi Ghiron «la proposta progettuale non rappresenta quel valore aggiunto all'annoso problema di un collegamento di qualità tra l'area metropolitana, l'ateneo e il policlinico Tor».