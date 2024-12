Ilfattoquotidiano.it - “Sono disposto a pagare milioni di dollari per avere Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo insieme in un film”: l’impresa del produttore Danny Rossner

“Se riusciamo a ottenere un cessate il fuoco tra Israele e Libano, anche loro posmettere da parte le loro divergenze e recitarein un”. Con questo ottimismo (forse un po’ eccessivo), ilha lanciato una proposta audace: riuniresul grande schermo, offrendo loro un assegno in bianco pur di convincerli a seppellire l’ascia di guerra. Sì, perché se c’è una coppia che ha fatto sognare il mondo, dentro e fuori dal set, è sicuramente quella dei “Br”: la loro alchimia, consacrata dalMr. & Mrs. Smith del 2005, ha acceso i riflettori su una relazione intensa e controversa che, nel 2016, si è trasformata in una battaglia legale per il divorzio e l’affidamento dei figli. Oggi, però, un’idea ambiziosa sembra volere riaccendere quella scintilla, almeno sul grande schermo.