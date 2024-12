Bergamonews.it - Songavazzo, il Comune consegna 11 borse di studio ai ragazzi meritevoli

. Come consuetudine, nella serata di venerdì 13 dicembre 2024, la Sala Consiglio deldisi è riempita di talento, perché la Santa Lucia ha portato ailedi.Ben 11hanno pervaso di orgoglio i loro genitori e l’Amministrazione, regalando loro questo bel momento, foriero di spunti di riflessione così sintetizzati dal Sindaco Giuliano Covelli: “È con grande piacere che vi do il benvenuto alla cerimonia didelledi, un momento che celebra l’impegno, il talento e la determinazione dei nostri giovani. Nelson Mandela ci ricordava che “L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo”. Lediche assegniamo oggi rappresentano non solo un riconoscimento, ma anche un investimento nel futuro.