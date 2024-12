Napolipiu.com - SKY – Conte ha deciso: ecco i quattro colpi che vuole per il suo Napoli

Leggi su Napolipiu.com

SKY –hacheper il suo">Il tecnico azzurro ha definito le priorità di mercato: difesa, fascia sinistra e centrocampo. Possibile un quarto acquisto in attacco.Ilsi prepara ad essere protagonista nella sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonioavrebbe già delineato le strategie per rinforzare la rosa azzurra.La priorità del tecnico salentino è la difesa centrale, dove si cerca un’alternativa di livello a Rrahmani e Buongiorno. Ma non è l’unico reparto nel mirino: sulla fascia sinistra, in caso di partenza di Spinazzola, il club partenopeo avrebbe individuato in Cristiano Biraghi il profilo ideale, con il capitano della Fiorentina che sarebbe in uscita dal club viola.La novità più significativa arriva però dal centrocampo.