Siria, immagini satellitari: la Russia si sta ritirando dalle sue basi aeree e navali nel Paese

Roma, 13 dicembre 2024 -indicano che lasi sta preparando a lasciare le suein. Secondo la Cnn, che ha lanciato la notizia, leraccolte da Maxar venerdì mattina non mentono: Mosca sta preparando gli aerei per evacuare il suo personale militare e civilesuemilitari nelmedio orientale. I fotogrammihanno mostrato la base aerea russa di Khmeimim, a Latakia, sulla costa mediterranea dellanord-occidentale, dove due aerei da trasporto militare pesante An-124 erano vicino alla pista con entrambi il muso sollevato, particolare che indica l'imbarco del carico. Le spie in orbita hanno anche immortalato un elicottero d'attacco che veniva smantellato per il trasporto. E nella stessa base sono avvistate anche parti di un'unità di difesa aerea S-400, sistema missilistico terra-aria russo, impacchettate pronte per il trasporto.