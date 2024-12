Ilgiorno.it - Si ribalta con l’auto, grave pensionato

Leggi su Ilgiorno.it

È ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda di Milano ilagnadellese di 74 anni che giovedì intorno alle 17, alla guida di una Nissan Micra vecchio modello, è finito fuori strada lungo la Sp 90, che da Rivolta d’Adda porta a Cassano d’Adda. L’uomo viaggiava da solo in direzione Cassano quando, forse a causa di un malore, sul rettilineo ha perso il controllo dell’utilitaria che è uscita di stradandosi in un canale di scolo a lato della carreggiata e restando con le ruote all’aria. Sul posto sono subito arrivate una pattuglia della polizia locale di Cassano e un’ambulanza del 118 di Treviglio, oltre almedica. Il 74enne è stato estratto dalla vettura in semi incoscienza e, constatata la gravità delle condizioni, i soccorritori hanno fatto intervenire l’elisoccorso da Milano che ha trasportato il ferito nell’ospedale Niguarda, dove è stato accolto in codice rosso.