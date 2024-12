Short Track World Tour | a Seoul una super staffetta femminile chiude seconda sul podio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 dicembre 2024 – A, in Corea del Sud, è entrata nel vivo la quarta tappa del, il massimo circuito internazionale dello.L’Italia può gioire grazie al secondo posto della, al terzostagionale nel circuito dopo la vittoria e il posto d’onore ottenuti nei primi due appuntamenti di Montreal.Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) si sono oggi arrese soltanto al Canada sfoderando una grandissima prestazione in una finale A che ha visto ai nastri di partenza anche Corea del Sud, Paesi Bassi e Giappone. Proprio questo l’ordine di arrivo alle spalle delle azzurre. Merito anche a Chiara Betti (Fiamme Gialle), schierata in semifinale.Con questo importante piazzamento l’Italia viaggia al secondo posto nella classifica di specialità didellacon 304 punti, dietro solo al Canada (360 punti).