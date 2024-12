Napolipiu.com - Serie A, bufera arbitri: rigore negato al Cagliari e penalty discutibile in Udinese-Napoli

Monta la protesta per le decisioni di Pairetto e Doveri: il tocco di mano di Kossonou ignorato in Cagliari-Atalanta, mentre a Udine rigore immediato contro Lobotka. Esplode la polemica in Serie A per due episodi arbitrali controversi che stanno scatenando rabbia e proteste sui social. Nel mirino le decisioni di Pairetto in Cagliari-Atalanta e di Doveri in Udinese-Napoli. Al 36? di Cagliari-Atalanta, Kossonou intercetta in scivolata un cross di Deiola toccando il pallone prima con la gamba e poi con il braccio alto. Nonostante l'evidente impatto, Pairetto lascia proseguire senza l'intervento del VAR, scatenando le proteste dei sardi che hanno poi perso l'incontro per 1-0. Ancora più discussa la decisione di Doveri a Udine, dove l'arbitro ha concesso un rigore all'Udinese per un tocco di mano di Lobotka, colpito da una pallonata, senza nemmeno consultare il monitor VAR.