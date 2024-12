Serie A 16 turno | Udinese-Napoli 1-3

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.58 Riapre le ali il(dopo due ko), che va sotto a Udine ma si scatena nella ripresa, rimontando da 1-0 a 1-3. Primo tempo solido dei friulani,che rischiano su Neres (due volte) e Anguissa ma passano al 22':Doveri concede il rigore per il mani di Lobotka suò tiro di Zemura,Meret para su Thauvin ma non può sulla ribattuta del francese.Al 50' c'è l'1-1 di Lukaku, che si invola e timbra su assist in verticale di McTominay. Illa ribalta grazie all'autogol di Giannetti 'provocato' da Neres (76') e a ruota (81') fa tris con Anguissa.