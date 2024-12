.com - Seconda Categoria / Natale da Favola per la Cingolana SF: batte il Villa Strada e vola in testa (1-0)

Pietrani al 25? decide il derby del Balcone delle Marche. Fathi colpisce una traversa, Tamburri salva il risultato al 98? su Raffaelli. Cingolani in vetta per via dello 0-0 tra Pievebovigliana e SarnanoCINGOLI, 14 dicembre 2024 – LaSF si regala unda sogno, vincendo il derby di Cingoli e balzando inalla classifica. Ai biancorossi di Giovagnetti, infatti, basta il gol di Pietrani al 25’ perre ilnella 13^ giornata del girone F di, al termine di una partita non bellissima ma equilibrata.Sul finale, infatti, istradesi sfiorano il pari con Raffaelli, ma Tamburri nega la rete e permette alla squadra di casa di conservare i tre punti. Nel primo tempo, inoltre, i gialloblù hanno colpito una traversa con Fathi. I cingolani passano inalla classifica, per il contemporaneo 0-0 del Sarnano in casa del Pievebovigliana.