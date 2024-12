.com - Roma, oggi la manifestazione contro il Ddl Sicurezza: strade e piazze chiuse

sarà attraversata da unanazionaleilverso disegno di legge, attualmente in discussione al Senato. Il corteo, promosso dalla rete “No DDL– A pieno regime,” prenderà il via alle 14 da Piazzale del Verano per concludersi a Piazza del Popolo, toccando alcuni dei principali viali della città. L’iniziativa ha raccolto l’adesione di circa 800 realtà, tra associazioni, sindacati, gruppi studenteschi e organizzazioni sociali, unite nella difesa di diritti fondamentali, libertà di espressione e principi democratici., mobilitazione e adesioniLa protesta è nata dall’esigenza di opporsi a un disegno di legge considerato dai promotori come una minaccia alla libertà di dissenso e alle garanzie costituzionali. L’assemblea tenutasi lo scorso 16 novembre all’Università La Sapienza ha dato slancio alla mobilitazione, raccogliendo il sostegno di diverse categorie della società civile.