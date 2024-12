Roma con la Panda dentro la farmacia | ennesimo colpo della banda della spaccata

Leggi su Dayitalianews.com

Lacolpisce ancora a. E questa volta utilizza un mezzo inusuale per portare a segno l’attacco criminale.Dopo Conca D’Oro, tocca la quartiere Monteverde. Presa di mira unadi via Francesco Bolognesi.I delinquenti hanno utilizzato come ariete una Fiat. In piena notte hanno sfondato una vetrina con l’auto lanciata in retrcia. Una volta, hanno portato via la cassa continua, per poi darsi alla fuga con un altro veicolo.I carabinieri e i colleghi del nucleo investigativo hanno acquisito le immagini di video sorveglianza. Dai primi accertamenti sono quattro i ladri che a volto coperto e con i guanti hanno partecipato al furto.Laera stata precedentemente rubata proprio per utilizzarla come ariete.