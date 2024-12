Justcalcio.com - Ritorna ‘The Wonder Boy’: Alexis Sánchez riappare con l’Udinese 13enne! Dopo

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-14 08:48:12 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Dicono che le seconde parti non sono mai state belle e che non dovresti provare a tornare nel luogo in cui sei stato felice, maAlejandro(Tocopilla, 19-12-1988) non capisce i proverbi. Pertanto, l’estate scorsa,aver lasciato libera l’Interha deciso di tornare al.“Avevo altre offerte, sia in Sud America che in ItaliaMa Ho scelto di tornare qui per sentirmi a casa ed essere felice. Il mio obiettivo è ritrovare la migliore forma fisica possibile. Sono tornato perché sono tifoso della mia prima squadra fuori dal Cile”, ha riconosciuto al suo ritorno.Ho scelto di tornare qui per sentirmi a casa. Sono tornato perché sono tifoso delSanchezIl ‘ragazzo prodigio’ non dimenticare che quasi 20 anni fa, nel 2006ha aperto le porte dell’Europa pagando 3 milioni al Cobreloa per il suo trasferimento.