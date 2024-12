Lanazione.it - Ritardi nei lavori al Ponte della Botte tra Calcinaia e Vicopisano: polemiche e incertezze

Si allungano i tempi per la conclusione dell’intervento alche collega Fornacette con. La notizia, arrivata dalla provincia, provoca nuove. "Slitta la riapertura di alcune settimane che a questo punto non sono quantificabili, a causa di significative criticità riscontrate dalla ditta soltanto nella fase di esecuzione deidello svaro e del successivo varo delle traviinfrastruttura quando è stato visibile lo stato interno del". Lo annuncia la Provincia che sta seguendo la totale riqualificazione del. "Abbiamo un problema di rispetto delle tempistiche previste dalla ditta per le innumerevoli difficoltà che la ditta stessa sta riscontrando quotidianamente e questo ad oggi ci rende difficile poter dare una data certa di riaperturainfrastruttura", ha affermato il presidente Massimiliano Angori nel corsoriunione che si è tenuta ieri al Comune dialla presenzastessa amministrazione die di